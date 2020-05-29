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Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту
Источник материала: СТВ
В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов.
О каждой детали и исторической достоверности – в программе
Основой служила клетка. Цветовую гамму кузьмичские красавицы использовали преимущественно тёмную: сочетание красного с синим, зелёным либо чёрным.
Это последняя модель – над ней умелицы работали полтора месяца.
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В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов. О каждой детали и исторической достоверности –...
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