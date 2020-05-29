Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Источник материала: СТВ

В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов.





О каждой детали и исторической достоверности – в программе «Центральный регион» .

Основой служила клетка. Цветовую гамму кузьмичские красавицы использовали преимущественно тёмную: сочетание красного с синим, зелёным либо чёрным.













Это последняя модель – над ней умелицы работали полтора месяца.









Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры:

Вышивали. Спрашивали у бабушек – что означало, что надевали, что вышивали. Кто и что вышивал. У молодых и вышивка отличалась. Чем старше – рисунок вышивки изменялся. Он становился более покойный, скромный. И если ей 50 лет, то ей пойдут такие розы, а вот я, например, уже старая – я выбрала вишенки.



