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Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

29.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

О каждой детали и исторической достоверности – в программе «Центральный регион».

Основой служила клетка. Цветовую гамму кузьмичские красавицы использовали преимущественно тёмную: сочетание красного с синим, зелёным либо чёрным.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Это последняя модель – над ней умелицы работали полтора месяца.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры:
Вышивали. Спрашивали у бабушек – что означало, что надевали, что вышивали. Кто и что вышивал. У молодых и вышивка отличалась. Чем старше – рисунок вышивки изменялся. Он становился более покойный, скромный. И если ей 50 лет, то ей пойдут такие розы, а вот я, например, уже старая – я выбрала вишенки.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Про ленты: вот здесь у женщины трое детей – на юбку нашивались три ленты. Чем больше детей, тем больше лент нашивали. Если случалось так, что родился ребенок, но прожил только два-три года, эта лента одна отпарывалась и пришивалась черненькая. Это я уже от старых людей знаю. И крестиком вышивали, и гладью. В основном, были вышиты рукава.

Люди в материале: Раиса Валькова

 
 
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В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов. О каждой детали и исторической достоверности –...
 
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