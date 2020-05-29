ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

29.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В парке Австралии показали малыша коалы, который стал первым детенышем, рожденным после масштабных лесных пожаров в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

Новому любимцу уже около пяти месяцев, однако выглядывать из маминой сумки он стал только на днях. Малышу дали имя Эш, что в переводе означает «пепел».

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

Его рождение подарило сотрудникам парка надежду на будущее дикой природы Австралии. Масштабные лесные пожары начались в стране осенью 2019 года. В результате разгула стихии погибло свыше миллиарда животных, среди них и десятки тысяч коал.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. В парке Австралии показали малыша коалы, который стал первым детенышем, рожденным после масштабных лесных пожаров в стране, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комаровский назвал самую частую ошибку, при мытье рук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика