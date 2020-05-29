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Комаровский назвал самую частую ошибку, при мытье рук
Источник материала: ОНТ
О том, как правильно намыливать руки и обрабатывать их санитайзером, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, а также эпидемиолог Андрей Александрин. Об этом
Так, в новом ролике на YouTube-канале специалисты провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами попробовал обработать руки в белых перчатках краской чёрного цвета. В результате на перчатках доктора остались белые пятна.
Доктор обратился к своим подписчикам и попросил сделать правильные выводы, а также "тренироваться".
фото: скриншот из видео
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О том, как правильно намыливать руки и обрабатывать их санитайзером, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, а также эпидемиолог Андрей Александрин. Об...
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