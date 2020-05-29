Комаровский назвал самую частую ошибку, при мытье рук

Источник материала: ОНТ

О том, как правильно намыливать руки и обрабатывать их санитайзером, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, а также эпидемиолог Андрей Александрин. Об этом сообщает РИА Новости.





Так, в новом ролике на YouTube-канале специалисты провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами попробовал обработать руки в белых перчатках краской чёрного цвета. В результате на перчатках доктора остались белые пятна.





Доктор обратился к своим подписчикам и попросил сделать правильные выводы, а также "тренироваться".





фото: скриншот из видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=hm1sE_UUqHo&feature=emb_logo

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram