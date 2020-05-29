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Певец Стас Костюшкин признался, что пережил сексуальное насилие в детстве

29.05.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Певец Стас Костюшкин признался, что пережил сексуальное насилие в детстве

Российский певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пережил сексуальное насилие, когда ему было восемь лет. Откровенное признание артист сделал в эфире передачи «Алена, блин!» на YouTube, сообщают «Известия».

По словам Костюшкина, в детстве и четверо его друзей играли рядом с заброшенным заводом пластполимеров. В какой-то момент к ним подошел мужчина.

Маленький Стас испугался и убежал, но незнакомец напугал его, заявив, что закопает его друзей, если тот не вернется.

Мальчик вернулся, после чего мужчина заставил всех детей лечь и произвел действия сексуального характера.

Певец добавил, что педофила никто не искал, потому что дети были напуганы и договорились никому не рассказывать о произошедшем.

Однако теперь Костюшкин решил рассказать эту историю, поскольку переживает за своих детей.

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Российский певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пережил сексуальное насилие, когда ему было восемь лет. Откровенное признание артист сделал в...
 
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