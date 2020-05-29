Мужчина получил заказ спустя восемь лет после покупки

Источник материала: ОНТ

Житель Торонто (Канада) Эллиот Беринштейн получил заказ спустя 8 лет после покупки. Необычную историю рассказывает CTV News.

6 мая канадцу доставили посылку от местного ритейлера Well. Беринштейн был несколько смущен, так как несколько лет ничего не заказывал. Когда коробка была распакована, Эллиот увидел крем для укладки волос и счет от 2012 года. Мужчину это очень позабавило – посылка шла к нему целых восемь лет.

Когда Бернштейн делал заказ в 2012 году, он жил в Оттаве. Заказ на тот адрес очень долго не приходил, и мужчина попросил доставить посылку в Торонто. Когда заказ не пришел и в этот город, Эллиот решил не тратить силы и время на какой-то крем. «Я просто махнул на все это рукой», – вспоминает канадец.

Почтовый оператор Canada Post доставил покупателю крем спустя 8 лет. Представители компании заявили журналистам, что они не знают, как произошла такая ошибка. Для выяснения было начато внутреннее расследование.

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