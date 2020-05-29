ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина получил заказ спустя восемь лет после покупки

29.05.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина получил заказ спустя восемь лет после покупки

Житель Торонто (Канада) Эллиот Беринштейн получил заказ спустя 8 лет после покупки. Необычную историю рассказывает CTV News.

6 мая канадцу доставили посылку от местного ритейлера Well. Беринштейн был несколько смущен, так как несколько лет ничего не заказывал. Когда коробка была распакована, Эллиот увидел крем для укладки волос и счет от 2012 года. Мужчину это очень позабавило – посылка шла к нему целых восемь лет.

Когда Бернштейн делал заказ в 2012 году, он жил в Оттаве. Заказ на тот адрес очень долго не приходил, и мужчина попросил доставить посылку в Торонто. Когда заказ не пришел и в этот город, Эллиот решил не тратить силы и время на какой-то крем. «Я просто махнул на все это рукой», – вспоминает канадец.

Почтовый оператор Canada Post доставил покупателю крем спустя 8 лет. Представители компании заявили журналистам, что они не знают, как произошла такая ошибка. Для выяснения было начато внутреннее расследование.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Торонто (Канада) Эллиот Беринштейн получил заказ спустя 8 лет после покупки. Необычную историю рассказывает CTV News. 6 мая канадцу доставили посылку от местного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал поддержать работников предприятий управделами президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика