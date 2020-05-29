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В Минске во дворе Mercedes сбил пенсионера
Источник материала: Tut.by
Автомобиль сбил пенсионера в столичном дворе,
Авария произошла днем 29 мая во дворе дома № 153 по проспекту Независимости. Здест, по информации инспекторов, 26-летний водитель Mercedes сбил 88-летнего мужчину.
В результате ДТП пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.
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