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Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
Источник материала: ОНТ
Аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов. Статистика
Первое место в рейтинге «денежных» футбольных команд занял мадридский «Реал». Стоимость испанского гранда оценили в 3,478 миллиарда евро. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342 миллиарда), а замыкает тройку лидеров «Барселона» (3,193 миллиарда).
В топ-10 также вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», ПСЖ и «Арсенал».
Отчет дает оценку клубов по состоянию на 1 января 2020 года.
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Аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов. Статистика была опубликована на Football Benchmark. Первое место в рейтинге...
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