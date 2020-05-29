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Названы самые дорогие футбольные клубы Европы

29.05.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые дорогие футбольные клубы Европы

Аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов. Статистика была опубликована на Football Benchmark.

Первое место в рейтинге «денежных» футбольных команд занял мадридский «Реал». Стоимость испанского гранда оценили в 3,478 миллиарда евро. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342 миллиарда), а замыкает тройку лидеров «Барселона» (3,193 миллиарда).


Источник: Football Benchmark

В топ-10 также вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», ПСЖ и «Арсенал».

Отчет дает оценку клубов по состоянию на 1 января 2020 года.

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Аудиторская компания KPMG составила рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов. Статистика была опубликована на Football Benchmark. Первое место в рейтинге...
 
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