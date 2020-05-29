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Джастин Бибер решил поддержать акцию против расизма, но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
В Миннеаполисе (штат Миннесота)
У себя в Instagram он выложил пост с известной в США подписью против расизма (можно перевести, как «Не все жизни имеют значение, до того, пока жизни черных будут иметь значение»). Но не учел фона для своей фотографии.
Мы заблюрили изображение, оригинал (пока)
— Максимальный угар.
— Ахахаах, Джастин, ну ты и фон выбрал.
— Он скорее плачет от смеха.
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