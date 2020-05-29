Джастин Бибер решил поддержать акцию против расизма, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

В Миннеаполисе (штат Миннесота) объявлен режим чрезвычайной ситуации на фоне акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Многие американцы высказываются об этом в соцсетях, поднимая вопрос расизма. Не прошел мимо и певец Джастин Бибер.

У себя в Instagram он выложил пост с известной в США подписью против расизма (можно перевести, как «Не все жизни имеют значение, до того, пока жизни черных будут иметь значение»). Но не учел фона для своей фотографии.





Мы заблюрили изображение, оригинал (пока) можно увидеть в Instagram певца. Разумеется, в комментариях — настоящая истерика русскоязычных пользователей:

— Максимальный угар.

— Наскальная живопись.

— Ахахаах, Джастин, ну ты и фон выбрал.

— Джастин, ну е-мае, ахахха.

— Надеюсь, тот, кто испортил этот камень читает это и плачет.

— Он скорее плачет от смеха.