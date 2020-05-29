На бирже подешевел только доллар

Курс доллара снизился на 0,0037 BYN до 2,4100 BYN/USD. Сегодня доллар подешевел впервые после серии из пяти повышений подряд, за время которой его курс подскочил на 0,0281 BYN, но с начала мая его курс всё равно на 0,0043 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0208 BYN до 2,6772 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 25 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0131 BYN до 3,4096 BYN/100 RUB — максимума за 93 дня.





Итоги мая 2020 на валютном рынке Беларуси

доллар −0,0043 BYN (−0,18%);

евро +0,0511 BYN (+1,95%);

сотня российских рублей +0,0908 BYN (+2,74%);





валютная корзина +1,67%.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал на 35 копеек до 70,7520 российских рублей — минимума почти за три месяца.





Официальный курс евро на завтра вырос на 29 копеек до 78,5489 российских рублей.





Итоги мая на валютном рынке РФ

доллар −1,9743 RUB (−2,71%);

евро −0,5700 RUB (−0,72%).