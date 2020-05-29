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На бирже подешевел только доллар

29.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль по итогам мая существенно девальвировался к евро и российскому рублю, но подорожал к доллару. Стоимость валютной корзины подскочила до максимума за 49 дней.

Курс доллара снизился на 0,0037 BYN до 2,4100 BYN/USD. Сегодня доллар подешевел впервые после серии из пяти повышений подряд, за время которой его курс подскочил на 0,0281 BYN, но с начала мая его курс всё равно на 0,0043 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0208 BYN до 2,6772 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 25 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0131 BYN до 3,4096 BYN/100 RUB — максимума за 93 дня.

Итоги мая 2020 на валютном рынке Беларуси

доллар −0,0043 BYN (−0,18%);
евро +0,0511 BYN (+1,95%);
сотня российских рублей +0,0908 BYN (+2,74%);

валютная корзина +1,67%.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал на 35 копеек до 70,7520 российских рублей — минимума почти за три месяца.

Официальный курс евро на завтра вырос на 29 копеек до 78,5489 российских рублей.

Итоги мая на валютном рынке РФ

доллар −1,9743 RUB (−2,71%);
евро −0,5700 RUB (−0,72%).
 
 
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Белорусский рубль по итогам мая существенно девальвировался к евро и российскому рублю, но подорожал к доллару. Стоимость валютной корзины подскочила до...
 
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