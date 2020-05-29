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ФК «Волна-Пинск» готовится ﻿к завтрашней баталии

29.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 30 мая в седьмом туре чемпионата Беларуси среди команд первой лиги наши футболисты принимают гомельскую дружину ГОБЖД. Ожидается напряженный матч. На официальном сайте «Волны» (fcvolna-pinsk.by) предстоящий поединок весьма самокритично сравнили с окончательной лакмусовой бумажкой стартового отрезка, которая покажет, чего мы стоим.

Дело в том, что соперник находится в числе лидеров первенства, хотя отрыв от пинчан небольшой. Амбиции гомельчан подогревает проигрыш «Волны» в шестом туре ФК «Гомель». Формально это команда из группы аутсайдеров, но по потенциалу считается одним из фаворитов чемпионата, а низкое стартовое положение с отрицательным очковым балансом является наказанием за договорные игры.

То, что выступать на выезде пинским футболистам будет непросто, казалось очевидным, но счет 2:0 в пользу восточных полешуков озадачил «бело-синих» и их болельщиков. Теперь гомельчане, посильнее прежних соперников, едут в Пинск. Надеемся увидеть истинный уровень нашей команды. Настоящее испытание Гомелем еще впереди.

Начало матча в 15.00.
 
Теги: Гомель
 
 
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30 мая в седьмом туре чемпионата Беларуси среди команд первой лиги наши футболисты принимают гомельскую дружину ГОБЖД. Ожидается напряженный матч. На...
 
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