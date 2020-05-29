ФК «Волна-Пинск» готовится ﻿к завтрашней баталии

Источник материала: Пинский Вестник

30 мая в седьмом туре чемпионата Бе

ларуси среди команд первой лиги на

ши футболисты принимают гомель

скую дружину ГОБЖД. Ожидается на

пряженный матч. На официальном

сайте «Волны» (fcvolna-pinsk.by) пред

стоящий поединок весьма самокри

тично сравнили с окончательной лак

мусовой бумажкой стартового отрез

ка, которая покажет, чего мы стоим.



Дело в том, что соперник находится в

числе лидеров первенства, хотя отрыв

от пинчан небольшой. Амбиции го

мельчан подогревает проигрыш «Вол

ны» в шестом туре ФК «Гомель». Фор

мально это команда из группы аут

сайдеров, но по потенциалу считает

ся одним из фаворитов чемпионата, а

низкое стартовое положение с отри

цательным очковым балансом явля

ется наказанием за договорные игры.



То, что выступать на выезде пинским

футболистам будет непросто, каза

лось очевидным, но счет 2:0 в пользу

восточных полешуков озадачил «бело-

синих» и их болельщиков. Теперь го

мельчане, посильнее прежних сопер

ников, едут в Пинск. Надеемся увидеть

истинный уровень нашей команды. На

стоящее испытание Гомелем еще впе

реди.



Начало матча в 15.00.