ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

29.05.2020 15:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые шаги к «интеллектуальному карьеру». На полигоне автопрома в Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с использованием технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На знаменитом угольном разрезе «Черногорский» проверяют на интеллект 130-тонники.

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

Во время эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно. Протяженность участка беспроводной связи 5-го поколения – 1,5 километра. Сеть полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

Добавим, белорусские конструкторы активно участвуют в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. А БелАЗ справедливо считается одним из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первые шаги к «интеллектуальному карьеру». На полигоне автопрома в Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с использованием...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФК «Волна-Пинск» готовится ﻿к завтрашней баталии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика