Вот какие скидки будут в столичных универмагах (и не только) в июне

|Магазин
|Дата
|Размер скидки
|ЦУМ
|
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня
c 17 по 30 июня
1, 8, 15, 22, 29 июня
|
до 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
45% на непродовольственные товары (более сотни)
20% для держателей дисконтных карт
|ГУМ
|
1, 8, 15, 22, 29 июня
2, 9, 16, 23, 30 июня
5, 12, 19, 26 июня
4, 11, 18, 25 июня
7, 14, 21, 28 июня
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 июня
|
27% на непродовольственные товары;
27% на непродовольственные товары;
27% на непродовольственные товары;
33% на непродовольственные товары
33% на непродовольственные товары;
35% на непродовольственные товары ценой за штуку или метр от 35 рублей
|
торговый дом «На Немиге»
|
каждую среду июня
каждый понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье июня
|
до 35% на непродовольственные товары;
до 30% на непродовольственные товары.
|универмаг «Беларусь»
|
6−9 июня
каждый понедельник, вторник и среду июня
каждый четверг — воскресенье июня
25−30 июня
весь июнь
|
30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары;
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
для держателей дисконтных карт:
28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары,
для держателей дисконтных карт:
30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары;
интернет-магазин:
28% на все непродовольственные товары дороже трех рублей,
при самовывозе — скидка универмага на момент покупки
|магазины ТЦ «Столица»
|20, 21 июня
|до 50%
|«Кирмаш»
|
каждый понедельник июня
каждые среда, пятница, суббота и воскресенье
|
33% на непродовольственные товары.
30% на непродовольственные товары.
|торговый центр «Радзивилловский»:
|
2 раза в месяц
29, 30 июня
|
до 50% на отдельные группы товаров (подробности будут на сайте организации), а также акции 2 по цене 1 и скидки на товары собственного производства;
20% на непродовольственные товары.
|
«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|
2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 июня
с 1 по 30 июня
|
20%;
20% при единовременной покупке больше чем на 120 рублей.
|
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
|
каждую среду июня
каждый вторник июня
|
20%.
20% для пенсионеров и многодетных семей.
|«Северянка» (ул. Ангарская, 38):
|каждый вторник, четверг и субботу июня
|15% на отдельные группы товаров.
|
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
|
4, 11, 18, 25 июня
весь июнь
|
20% на весь ассортимент, кроме товара по другим акциям.
до 30% на отдельный ассортимент товаров.
|
«Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
|каждую среду июня
|22% на весь ассортимент товаров.
|
«Лянок» (просп. Независимости, 46):
|каждый понедельник, среду, субботу июня
|18%.
|
«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
|с 1 по 30 июня
|15% на отдельные группы товаров.
|
«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
|
4, 11, 18, 25 июня
30 июня
|
20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).