Вот какие скидки будут в столичных универмагах (и не только) в июне

20% для держателей дисконтных карт

45% на непродовольственные товары (более сотни)

до 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

c 17 по 30 июня

35% на непродовольственные товары ценой за штуку или метр от 35 рублей

33% на непродовольственные товары;

33% на непродовольственные товары

27% на непродовольственные товары;

27% на непродовольственные товары;

27% на непродовольственные товары;

до 30% на непродовольственные товары.

до 35% на непродовольственные товары;

каждый понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье июня

универмаг «Беларусь»

6−9 июня каждый понедельник, вторник и среду июня каждый четверг — воскресенье июня 25−30 июня весь июнь