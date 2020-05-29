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Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там
29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любой желающий может оставить свою подпись за действующего Президента Александра Лукашенко у рынка Лагуна в Бресте.
Скажем честно, видели, что желающие были, но к сожалению, дождаться таковых, чтобы сфотографировать, не получилось. Хозяйка была против фотосессии, что уж говорить о людях, подумали мы, и не стали мешать работе пикета. А то ещё в ЦИК пожалуются.
Кстати, можете сравнить с пикетом, который
Очень надеемся, что это не тенденция, а всего лишь случайные эпизоды, которые больше не повторятся. Впрочем, на прошлые выборы нас даже не пустили на избирательные участки в школы. Честно? Не очень-то и хотелось, что там можно увидеть интересного?
Но, ближе к теме... Выборы в Беларуси, отдавайте свои подписи за кандидатов, можно даже за нескольких. И вы уже знаете, куда надо идти. Только паспорт не забудьте. И ещё - собирать подписи могут исключительно члены инициативной группы кандидата на высокую государственную должность.
Соответственно, у человека должно быть удостоверение. К слову, уже собрано 200т подписей,
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Любой желающий может оставить свою подпись за действующего Президента Александра Лукашенко у рынка Лагуна в Бресте. Скажем честно, видели, что желающие были, но...
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