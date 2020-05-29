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Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Любой желающий может оставить свою подпись за действующего Президента Александра Лукашенко у рынка Лагуна в Бресте.

Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

Скажем честно, видели, что желающие были, но к сожалению, дождаться таковых, чтобы сфотографировать, не получилось. Хозяйка была против фотосессии, что уж говорить о людях, подумали мы, и не стали мешать работе пикета. А то ещё в ЦИК пожалуются.

Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

Кстати, можете сравнить с пикетом, который запечатлён в 2006 году у ЦУМА-а. Человек на тех фото нашёлся, он требовал удалить материал, но мы естественно, делать этого не стали - как же так, это же действующий Президент, чего стесняться!

Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

Очень надеемся, что это не тенденция, а всего лишь случайные эпизоды, которые больше не повторятся. Впрочем, на прошлые выборы нас даже не пустили на избирательные участки в школы. Честно? Не очень-то и хотелось, что там можно увидеть интересного?

Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

Но, ближе к теме... Выборы в Беларуси, отдавайте свои подписи за кандидатов, можно даже за нескольких. И вы уже знаете, куда надо идти. Только паспорт не забудьте. И ещё - собирать подписи могут исключительно члены инициативной группы кандидата на высокую государственную должность.

Мы нашли пикет по сбору подписей за действующего Президента. Показываем, как там

Соответственно, у человека должно быть удостоверение. К слову, уже собрано 200т подписей, подробно об этом по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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  Любой желающий может оставить свою подпись за действующего Президента Александра Лукашенко у рынка Лагуна в Бресте. Скажем честно, видели, что желающие были, но...
 
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