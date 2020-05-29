Рыбаки втроем вытащили огромного сома из реки

Источник материала: ОНТ

В Миссисипи (США) рыбаки поймали огромного сома весом 40 кг. Вытаскивать рыбу пришлось троим мужчинам, передает The Nachez Democrat.

Рыбалка проходила во время ежегодного конкурса в городе Натчез (Миссисипи, США). Турнир рыболовов в этом году объединил 14 команд.

Один из победителей, Ларкин Смит, признался, что такая большая рыба попалась ему впервые. При этом американец уверен, что ему еще доведется видеть сомов сопоставимых размеров. «Просто такое бывает нечасто», – заключил Смит. Сом был пойман при помощи перемета.

Источник также уточнил, что Ларкин Смит с товарищами не смогли побить рекорд Миссисипи по ловле голубых сомов. В 1997 году в этом штате был пойман сом весом 45,8 кг.

Фото: The Nachez Democrat / Larkin Smith

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