|
«Показываем, как будет на концерте». Группа «Кино» выпустила клип с архивной съемкой с Цоем
Источник материала: Tut.by
Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также использована компьютерная графика и архивные записи выступлений с Виктором Цоем. Планируется, что они будут использованы на будущих концертах коллектива. В Минск, напомним,
Гитарист Юрий Каспарян
— Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление. Но что-то представить можно уже сейчас.
Ранее на YouTube-канале «Кино»
Осенью музыканты дадут концерты в нескольких городах, в том числе в белоруской столице на «Минск-Арене». Состав хорошо знаком поклонникам коллектива: два оригинальных басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. А петь знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой: в основе программы — голос лидера «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Концепция проекта, продюсером которого выступает Александр Цой, сын Виктора, в том, чтобы показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива спустя 30 лет.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)