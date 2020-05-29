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«Показываем, как будет на концерте». Группа «Кино» выпустила клип с архивной съемкой с Цоем

29.05.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также использована компьютерная графика и архивные записи выступлений с Виктором Цоем. Планируется, что они будут использованы на будущих концертах коллектива. В Минск, напомним, «Кино» заедет 7 ноября.

Гитарист Юрий Каспарян сказал, что в клипе группа впервые использует кусочки видео, которое будут показывать на концерте.

— Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление. Но что-то представить можно уже сейчас.

Ранее на YouTube-канале «Кино» появились лайв-клипы на треки «Троллейбус» и «Музыка волн». «Мама, мы все тяжело больны» записана тогда же, в конце 2019 года, но в реалиях 2020-го оказалась очень злободневной песней.

Осенью музыканты дадут концерты в нескольких городах, в том числе в белоруской столице на «Минск-Арене». Состав хорошо знаком поклонникам коллектива: два оригинальных басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. А петь знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой: в основе программы — голос лидера «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Концепция проекта, продюсером которого выступает Александр Цой, сын Виктора, в том, чтобы показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива спустя 30 лет.

Концерт группы «Кино»

Когда: 7 ноября
Где: «Минск-Арена»
Сколько: от 45 до 130 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также...
 
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