МТС: 5G! В Беларусь пришла мобильная сеть пятого поколения

Источник материала: ОНТ

5G! В Беларусь пришла мобильная сеть пятого поколения. В Минске её уже начали тестировать. Это первый опыт использования нового стандарта связи на просторах СНГ. На днях состоялась презентация пилотной зоны, в ходе которой белорусский оператор связи МТС продемонстрировал практическое применение 5G.





Виктор Иванов, геймер: «Очень круто. Мне очень понравилось. Намного быстрее передача данных идет. Никаких задержек нет».

Никаких проводов – больше скорости. Благодаря технологиям передачи данных по воздуху – 3G, 4G и, наконец, 5G – мы приближаем то будущее, о котором когда-то слышали лишь в фантастическом кино. Оборудование пятого поколения позволяет обмениваться большему количеству абонентов большим объемом информации. О потенциале сети можно получить представление в опытной зоне пятого поколения в столице. Пилотный проект показал, что скорость скачивания по 5G в несколько раз выше. Прогресс налицо.

Михаил Ляхнович, руководитель проекта по развертыванию сети 5G: «Скорости, которые мы показали сегодня, – 1,5 гигабита в секунду. Они ограничиваются выделенной полосой. Так как тестирование проходило на 100 мГц, то скорость больше мы не смогли достичь. Но в дальнейшем скорости могут возрастать до 3 гигабит и выше».

В теории они могут достигать и десятков гигабит в секунду. Представьте, полнометражный фильм в разрешении 8К можно скачать всего за несколько секунд или играть онлайн в футбол с минимальным временем отклика Сети. Для сравнения вспомните, сколько времени 10 лет назад мы тратили, чтобы просто скачать музыку. Но пятое пришествие – это не просто быстрый Интернет. Ожидается, что технология 5G изменит мир. Одно из направлений, которое она подстегнет, – беспилотный транспорт. Речь, например, о белорусских самосвалах, уже работающих в автономном режиме. На сетях 5G построены такие отрасли цифровой экономики, как интернет вещей, телемедицина, умный город.

Алексей Тяжких, руководитель технического департамента компании МТС: «Самый главный вопрос – доступность радиочастотного спектра. Работа над его высвобождением, выделением, переиспользованием и является главным вопросом для всех стран».

Тренд на 5G первыми задали южные корейцы. Супербыстрая сеть была запущена там весной прошлого года. Уже через пару месяцев она насчитывала миллион абонентов. Пятое поколение связи доступно сегодня в более чем 40 странах. А лидером по внедрению этой технологии является Китай, чьи специалисты оказывают нам помощь.

Чжан Юньганг, заместитель директора компании в сфере телекоммуникаций (Китай): «Сегодняшнее тестирование проходит с использованием смартфона с поддержкой 5G. И надеемся, каждый в Беларуси сможет насладиться счастьем, которое приносит научно-практический прогресс».

Пока отрабатывается взаимодействие 5G с сетями предыдущих поколений в режиме пилотного проекта. Масштабное строительство новых сетей – следующий этап. Конечно, это недёшево, но эксперты полагают, что массовое использование 5G начнется уже в ближайшее время. По крайней мере, альтернативы ему нет, когда нужно быстрее. И когда удобнее.

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