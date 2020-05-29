Источник материала: Вороновская газета





Ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

На данный момент ограничения введены в четырех районах Гродненской области (Ошмянском, Щучинском, Лидском и Новогрудском) и 14 районах Минской (Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Дзержинском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Березинском и Крупском). «Это не означает, что введен полный запрет на посещение лесов. В этих районах сейчас третий класс пожарной опасности, и ограничения ввели в наиболее массовых местах, вблизи зон отдыха, где наиболее высока опасность возникновения пожаров. За более подробной информацией о том, каких участков лесного фонда касаются ограничения, следует обращаться в райсполкомы, так как данные меры принимаются их решением», — рассказали в пресс-службе.

Главная цель ограничительных мер — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Введение и снятие запретов и ограничений на посещение лесов можно отследить с помощью интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

В лесхозах насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Есть 538 пожарных автомобилей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос, 349 лесопожарных модулей, 1849 мотопомп, 786 емкостей для воды, более 336 км пожарных рукавов, 12,7 тыс. ранцевых опрыскивателей, 929 бензопил. Кроме того, создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.

https://www.belta.by