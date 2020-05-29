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Лукашенко обвинил Бабарико во лжи и посоветовал искать новую работу

29.05.2020 16:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 29 мая, во время поездки на Минский тракторный завод Александр Лукашенко впервые высказался об экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико, который претендует на президентское кресло. Об этом пишет пресс-служба президента.

Напомним: 25 мая Бабарико на встрече с участниками своей инициативной группы признался, что ему предлагали выбыть из президентской гонки в обмен на пост премьера Беларуси. Виктор отказался, но не раскрыл имя того, кто обратился к нему с подобной просьбой. Сегодня Лукашенко дал свой комментарий по ситуации:

«Я понимаю, что это банкир где-то сделал, – видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, – отметил президент. – Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром».

«Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите [нового премьера]. <...> Возможно, этому человеку [Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман», добавил белорусский лидер».

Заметили, что президент в своей речи ни разу не назвал Виктора по имени?

Читайте по теме: Не верит в фальсификацию выборов и новые репрессии. Самое главное из свежей пресс-конференции Бабарико

 
 
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Сегодня, 29 мая, во время поездки на Минский тракторный завод Александр Лукашенко впервые высказался об экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико, который...
 
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