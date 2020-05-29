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В ночь на 1 июня могут не работать банковские карточки
Источник материала: Myfin
«В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра» – сообщает пресс-служба Центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 84,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,4 тыс банкоматов и 2,5 тыс инфокиосков.
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Карточки белорусских банков могут не работать в ночь на 1 июня. Это связано с технологическими работами на оборудовании Банковского процессингового центра,...
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