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В ночь на 1 июня могут не работать банковские карточки

29.05.2020 16:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра» сообщает пресс-служба Центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 84,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,4 тыс банкоматов и 2,5 тыс инфокиосков.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Карточки белорусских банков могут не работать в ночь на 1 июня. Это связано с технологическими работами на оборудовании Банковского процессингового центра,...
 
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