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Милиция проводит проверку по факту частичного разрушения дореволюционного дома в Витебске

29.05.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская милиция проводит проверку по факту частичного разрушения дореволюционного здания, памятника архитектуры — дома № 7 на улице Чехова. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.


Фото: Сергей Серебро

Заявление о разрушении части дома поступило в милицию из Министерства культуры Беларуси.

— Проверку проводит Октябрьский РОВД Витебска, — говорит Ольга Шкуратова.

Напомним, дом № 7 на улице Чехова за 36,2 тысячи рублей купил на аукционе в феврале 2020 года житель деревни Долгое Бешенковичского района. Он должен был сделать реконструкцию здания. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.

Через два с лишним месяца новый владелец приступил к реконструкции. В результате дореволюционный особняк лишился крыши и части стен.


Так дом № 7 на улице Чехова выглядел до реконструкции

В Витебском горисполкоме «Радыё Свабода» прокомментировали, что новый владелец кирпичного дома ознакомился с правилами реконструкции исторических зданий.

— Сейчас определяем, является ли это административным делом или более сложным, — пояснил заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин. — Министерство культуры не дало разрешения на эти работы. Я еще не видел все документы. Предположительно, есть определенные выводы, что это здание было опасным. Мы рассмотрим, превысил ли владелец свои полномочия. И если закон был нарушен, владелец будет привлечен к ответственности. Если же все нормально, здание будет восстановлено в том виде, в каком оно должно быть восстановлено.

Памятник архитектуры — дом № 7 на улице Чехова в Витебске, построил купец Шнер Смолянский в 1902 году. После революции он уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После войны в нем сделали ремонт и заселили людей.

В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало. Дом пытались продать на аукционе с декабря 2017 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Заявление о разрушении части дома поступило в милицию из Министерства культуры Беларуси.
 
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