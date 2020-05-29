|
Милиция проводит проверку по факту частичного разрушения дореволюционного дома в Витебске
Источник материала: Tut.by
Витебская милиция проводит проверку по факту
Заявление о разрушении части дома поступило в милицию из Министерства культуры Беларуси.
— Проверку проводит Октябрьский РОВД Витебска, — говорит Ольга Шкуратова.
Напомним, дом № 7 на улице Чехова за 36,2 тысячи рублей купил на аукционе в феврале 2020 года житель деревни Долгое Бешенковичского района. Он должен был сделать реконструкцию здания. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.
Через два с лишним месяца новый владелец приступил к реконструкции. В результате дореволюционный особняк лишился крыши и части стен.
В Витебском горисполкоме «Радыё Свабода»
— Сейчас определяем, является ли это административным делом или более сложным, — пояснил заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин. — Министерство культуры не дало разрешения на эти работы. Я еще не видел все документы. Предположительно, есть определенные выводы, что это здание было опасным. Мы рассмотрим, превысил ли владелец свои полномочия. И если закон был нарушен, владелец будет привлечен к ответственности. Если же все нормально, здание будет восстановлено в том виде, в каком оно должно быть восстановлено.
В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало. Дом пытались продать на аукционе с декабря 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление о разрушении части дома поступило в милицию из Министерства культуры Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)