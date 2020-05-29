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Минэнерго опровергает Миллера: у Беларуси нет долга перед "Газпромом"

29.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в страну газ, говорится в заявлении министерства энергетики.



"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ", - сказано в сообщении ведомства.

В Минэнерго подчеркивают, что белорусские газоснабжающие организации осуществляют расчеты с белорусской "дочкой" "Газпрома" в соответствии с контрактами. 

"Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", - отмечается в сообщении.

Между тем, в Минэнерго заявили, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

"Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - цитирует сообщение interfax.by


"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь", - сказал Миллер.

По его словам, вопрос об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.

27 мая премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились поручить министрам энергетики двух стран продолжить переговоры о цене на газ для Беларуси.

"Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули газовую тематику. По итогам министрам энергетики двух стран будет дано поручение о продолжении переговоров по вопросу ценообразования на газ для Беларуси", - говорилось в сообщении пресс-службы правительства Беларуси.

Ранее также сообщалось, что Минск неоднократно, в том числе на высшем уровне, инициировал снижение цены на газ для Беларуси, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума.

Лукашенко неоднократно предлагал Москве различные варианты снижения цен на российский газ, который покупает Беларусь.

В частности, Минск предлагает снизить стоимость тарифа на транспортировку газа, так как в конечной цене газа для Беларуси на долю транспортных затрат приходится более 70%.

В середине мая Лукашенко вновь обратил внимание правительства на необходимость снижения цены поставляемого в страну российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая 12 мая премьер-министра страны Румаса.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал глава государства.

По словам премьера, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.

Позже министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе покупать часть российского газа на бирже.

Не исключено, что в связи со всем вышеперечисленным Лукашенко распорядился платить Газпрому за газ не по контракту, а по той цене, которую он сам считает справедливой, как это уже было в газовом конфликте в 2016-2017 годах. 

Кстати, тогда официальный Минск ло последнего не признавал долг перед "Газпромом", хотя тогда он вырос до $726 млн
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в страну газ, говорится в заявлении министерства энергетики.
 
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