Пять фактов о здоровье и красоте женской груди

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На какие факторы в повседневной жизни стоит обращать внимание, чтобы сохранить молочные железы здоровыми, « Здоровью Mail.ru » рассказал хирург-онколог-маммолог Вячеслав Лисовой.



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Длительный прием контрацептивов увеличивает вероятность развития рака груди

Существуют исследования, которые изучали воздействие оральных контрацептивов на женский организм. Некоторые из них действительно подтверждают, что ОК повышают риск развития опухолей в молочных железах. Степень риска зависит от продолжительности непрерывного приема. По данным исследования , проведенного в Дании, у женщин, которые принимали препараты более 10 лет, вероятность заболеваемости была повышена почти на 20%. Важно отметить, что риск заметно сокращается после прекращения приема.

Часто специалисты выписывают пероральные контрацептивы не по прямому их назначению, а для коррекции нерегулярного менструального цикла, лечения мастопатии и других заболеваний. В таких случаях они, наоборот, защищают от рака эндометрия. Важное правило — не занимайтесь самолечением. Консультируйтесь с врачом, он подскажет, какие препараты необходимы именно вам, как часто нужно проходить обследование, когда сменить препарат или вовсе отказаться от него за ненадобностью.

Чем больше детей, тем меньше риск развития рака молочных желез

Длительный период лактации препятствует развитию рака. Согласно ряду исследований , вероятность возникновения опухолевого процесса в груди снижается на 30% среди женщин, кормящих грудью не менее шести месяцев. Самое интересное, что с рождением каждого следующего ребенка положительный эффект накапливается. Из чего можно сделать вывод, что многодетные мамы, долго кормящие грудью, имеют гораздо меньшую вероятность заболеть раком, чем нерожавшие женщины.

До 35 лет УЗИ, после — рентген

Многие женщины задаются вопросом, какое обследование информативнее — УЗИ или маммография? Ультразвуковая диагностика молочных желез — самый простой и доступный метод обследования. Ультразвук позволяет изучить мышцы и сосуды, а также лимфатические узлы. Также исследование дает возможность обнаружить патологию в молочной железе.

В зависимости от того, как ткани отражают или поглощают ультразвуковые волны, врач оценивает размер, тип и вид найденной опухоли, кисты, воспаления или другой патологии. Диагностическая процедура рекомендована женщинам до 35 лет, поскольку у молодых девушек грудь состоит в основном из железистой ткани, которая гораздо плотнее жировой и не пропускает рентгеновские лучи.

Маммография — это рентгеновский метод исследования, обладающий высоким показателем чувствительности и специфичности. С его помощью можно выявить патологию груди на начальной стадии. Маммография показана для всех женщин старше 35 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования. Рентгеновские лучи «просвечивают» тело человека, а изображение фиксируется на специальной пленке. Полученный снимок позволяет врачу увидеть структуру молочной железы. При наличии аномалий (очагов поражения), маммограф фиксирует их размер, расположение, форму и структуру.

Бюстгальтеры имеют лишь декоративную функцию

Многие девушки убеждены, что бюстгальтер необходим для поддержания груди и спасает ее от обвисания. На самом деле это просто распространенный миф. Правда в том, что форма молочных желез никак не связана с нижним бельем.

За последнее столетие на смену тугим корсетам пришли бюстгальтеры с круглыми чашечками и невесомые бра. Сейчас выбор этого предмета гардероба разнообразен, каждая модель создана ради привлекательности груди, и конечно, физического комфорта ее обладательницы. Провисание молочных желез — естественный процесс, который зависит от ряда факторов (возраста, массы тела, размера груди). Ключевая причина дряблости и изменения формы женского бюста заключается в упругости и эластичности кожи.

Поддерживать кожу груди в тонусе можно, только соблюдая правила здорового образа жизни. Рационально питайтесь, пейте не менее двух литров воды в день и уделяйте время физическим нагрузкам. Обратите внимание, что девушкам с размером груди больше третьего бюстгальтер действительно необходим для поддержания осанки и снижения напряжения в позвоночнике.

Силовые тренировки не помогут увеличить грудь

Женская грудь практически лишена мышц, поэтому увеличить ее на пару размеров с помощью физических упражнений нельзя. Грудь состоит из соединительной и жировой тканей, а также желез, все это заключено в оболочку из кожи.

С годами грудь становится менее плотной, а кожа теряет прежнюю эластичность. Активные занятия спортом не только не помогут прибавить размер-другой к вашему бюсту, а даже наоборот — сделают грудь меньше. Физические нагрузки способствуют сжиганию жира, в том числе в молочных железах. Но не спешите расстраиваться: хотя увеличить грудь в зале нельзя, за счет правильно подобранных упражнений можно сделать зону декольте более упругой и привлекательной.