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Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Дня защиты детей Ботанический сад проводит интерактивный «Зеленый квест» для всей семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прогулки по аллеям предлагают совместить с выполнением различных заданий. На специальной карте обозначены 10 маршрутов, которые необходимо пройти. Самым маленьким участникам предложат пройти викторину или решить загадку. Для безопасности здоровья квест выполняется дистанционно с помощью смартфона, а маршруты не пересекаются.
Татьяна Рогач, организатор мероприятия:
Я никогда не выполнял вот такие квесты масштабные, особенно по QR-кодам. И прям радость взяла, что я нашел первое растение.
Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Квест можно проходить до трех часов. В финале на онлайн-платформе Ботанического сада пройдет розыгрыш призов.
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Новости Беларуси. Накануне Дня защиты детей Ботанический сад проводит интерактивный «Зеленый квест» для всей семьи, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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