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Участок Филимонова закроют для ремонта 30-31 мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участок дороги на Филимонова будет закрыт для движения в выходные 30-31 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нельзя будет проехать от пересечения с переулком Макаенка до проезда к дому № 55. Здесь местами уже сняли асфальт. За два дня будет новый. Общественный транспорт этот участок объедет. Закрывать улицу будут по частям.
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Новости Беларуси. Участок дороги на Филимонова будет закрыт для движения в выходные 30-31 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Нельзя будет...
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