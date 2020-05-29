Мощнейшую за три года вспышку на солнце зафиксировали астрономы

Источник материала: ОНТ

Мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца зафиксировала орбитальная обсерватория SDO, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева.

Такое явление на поверхности Солнца говорит о том, что аномально долгий спокойный период солнечной спячки завершился.

Фото: © EPA/NASA/SDO, архив

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