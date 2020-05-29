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Мощнейшую за три года вспышку на солнце зафиксировали астрономы
Источник материала: ОНТ
Мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца зафиксировала орбитальная обсерватория SDO,
Такое явление на поверхности Солнца говорит о том, что аномально долгий спокойный период солнечной спячки завершился.
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Мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца зафиксировала орбитальная обсерватория SDO, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного...
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