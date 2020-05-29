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Свобода или рабство - внутри или в толпе единомышленников? Колонка админа #3
29.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«Только когда плывёшь против теченья,
Соскучились? На «колонку админа» как-то не было времени. Но в свете последних событий стали возникать мысли, которые не давали мне спать по ночам. И я их записывал. Это рефлексия увиденного за неделю в разрезе акции по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
После
Начнём с того, что мы никогда не уходили от городских или республиканских проблем. Отреагировать на любое обращение, разобраться в любой ситуации - это своего рода долг, который мы видим перед собой. Все, кто звонят или пишут SG о проблемах, получают ответ на свои обращения. Все жалобы в рамках правового поля мы пропускаем без всякой модерации, даже если это касается наших рекламодателей.
Во-вторых, с каких пор многодетные семьи у нас не в почёте? Почему независимая пресса подаёт всё в интересах кандидата, но ущемляет права работяг с тремя детьми, которых, не разобравшись, реально могли растоптать? Я знал, что это дом настоящей семьи, а не баня мэра. У меня была мысль найти этих людей, сделать интервью и поддержать их, а тут они сами «вошли в кадр» - так почему я не мог сделать на этом акцент?
Наконец, я словил себя на мысли, что импонирую всем, кто идёт против толпы. Не важно - против власти или оппозиции, главное - оставаться собой. Мне немного дико было наблюдать, как участники скандируют «стоп, таракан». И, когда мне знакомые на пикете прокричали мне этот клич, подняв вверх кулак, я даже немного растерялся. Ну стоп... Ну таракан... И что?
Не сотвори себе кумира
Эту заповедь сегодня можно перевести так: признавая чей-то авторитет, не позволяй ему довлеть над собой. Обращаясь к тому же христианству, можно вспомнить ещё один стих - из послания Коринфянам: «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно властвовать надо мной». Никакие силы - вообще ничто - не должно навязывать человеку свою волю.
Прямо вижу, как некоторые в сердцах уже называют меня прикорытником и подозревают в заказухе. Обидел Сергея, назвал его пастухом, обгадил светлые идеалы... Столь агрессивная реакция - это ли не преклонение перед идолом?
Давайте пойдём от обратного. Если бы на государственном мероприятии кто-то один поднялся, вошёл в кадр и сказал всем чиновникам «вы творите беспредел», мне был бы крайне симпатичен этот человек. Не потому, что он за ту или другую сторону - а потому, что он имеет своё мнение. Может быть непопулярное, но своё собственное.
Я люблю смелых. И такое проявление личной силы меня впечатляет больше всего: не вторить толпе, а иметь смелость встать одному против всех.
Мы считали себя неформалами
Вся моя жизнь чем-то похожа на протест против толпы. Мы назвали себя металлистами. Растили длинные волосы, носили напульсники, кожаные куртки, рваные джинсы, цепи. Пытались отличиться и буквально считали себя отдельной кастой. Мы вовремя поняли, что игра в субкультуры была лишь попыткой нащупать собственную уверенность, найти единомышленников и самоутвердиться в массе себе подобных.
Теперь становится понятно: игра в политику в сущности ничем не отличается от детской игры в «металлистов» и «рэпперов». Деление на своих-чужих и постоянные споры, кто круче. Кому-то и сегодня нравится делить мир на «чинуш» и «оппов». А мы везде стараемся видеть людей и искать, что нас всех объединяет. Внезапно оказывается, что много хороших людей есть и среди милиционеров, и среди чиновников, и среди рьяных оппозиционеров, ненавидящих власть. И в любой среде, как говорят, не без урода.
Когда я нашёл себя, пропала необходимость искать, с кем и против кого дружить.
Теперь мой внутренний протест остался только том, чтобы жить как хочется, не оглядываясь на мнение большинства и никого не оскорбляя. Мне так хорошо. Я чувствую себя свободным в любой компании и в любой стране. Ведь «свобода - это то, что у меня внутри».
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Соскучились? На «колонку админа» как-то не было времени. Но в свете последних событий стали возникать мысли, которые не давали мне спать по ночам. И я их записывал.
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