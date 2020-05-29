Свобода или рабство - внутри или в толпе единомышленников? Колонка админа #3

Источник материала: Слуцк Город





«Только когда плывёшь против теченья,

Понимаешь, чего стоит свободное мнение»

Соскучились? На «колонку админа» как-то не было времени. Но в свете последних событий стали возникать мысли, которые не давали мне спать по ночам. И я их записывал. Это рефлексия увиденного за неделю в разрезе акции по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

После публикации один парень написал: почему ты сделал акцент на «баню» мэра и людей, которые вступили в спор с Тихановским? Ведь было же много тех, кто не доволен властями, кто устал от всего и жаловался на проблемы!

Начнём с того, что мы никогда не уходили от городских или республиканских проблем. Отреагировать на любое обращение, разобраться в любой ситуации - это своего рода долг, который мы видим перед собой. Все, кто звонят или пишут SG о проблемах, получают ответ на свои обращения. Все жалобы в рамках правового поля мы пропускаем без всякой модерации, даже если это касается наших рекламодателей.

Во-вторых, с каких пор многодетные семьи у нас не в почёте? Почему независимая пресса подаёт всё в интересах кандидата, но ущемляет права работяг с тремя детьми, которых, не разобравшись, реально могли растоптать? Я знал, что это дом настоящей семьи, а не баня мэра. У меня была мысль найти этих людей, сделать интервью и поддержать их, а тут они сами «вошли в кадр» - так почему я не мог сделать на этом акцент?

Наконец, я словил себя на мысли, что импонирую всем, кто идёт против толпы. Не важно - против власти или оппозиции, главное - оставаться собой. Мне немного дико было наблюдать, как участники скандируют «стоп, таракан». И, когда мне знакомые на пикете прокричали мне этот клич, подняв вверх кулак, я даже немного растерялся. Ну стоп... Ну таракан... И что?

Я похож на недалёкого, который истекает слюной и отзеркаливает всё увиденное? В толпе обычно так и происходит - человек индуцируется настроением массы и бессознательно начинает вторить ей. В этом ли свобода?

Не сотвори себе кумира

Эту заповедь сегодня можно перевести так: признавая чей-то авторитет, не позволяй ему довлеть над собой. Обращаясь к тому же христианству, можно вспомнить ещё один стих - из послания Коринфянам: «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно властвовать надо мной». Никакие силы - вообще ничто - не должно навязывать человеку свою волю.

Мы, белорусы, перестанем быть рабами, когда начнём думать своей головой, а не выбирать себе пастыря и вторить за ним каждое слово. Этого я требую от себя, этого я и хочу от своего окружения, от всего общества. Иначе - от смены декораций ничего не поменяется. Толпа останется толпой, а пастухи будут вести её в нужном только им направлении.

Прямо вижу, как некоторые в сердцах уже называют меня прикорытником и подозревают в заказухе. Обидел Сергея, назвал его пастухом, обгадил светлые идеалы... Столь агрессивная реакция - это ли не преклонение перед идолом?

Давайте пойдём от обратного. Если бы на государственном мероприятии кто-то один поднялся, вошёл в кадр и сказал всем чиновникам «вы творите беспредел», мне был бы крайне симпатичен этот человек. Не потому, что он за ту или другую сторону - а потому, что он имеет своё мнение. Может быть непопулярное, но своё собственное.

Я люблю смелых. И такое проявление личной силы меня впечатляет больше всего: не вторить толпе, а иметь смелость встать одному против всех.

Всем, кто слепо идёт за Тихановского или Лукашенко, не важно... Не нужно много ума, чтобы выбрать себе кумира и повторять за ним речёвки. Слабый человек всегда ищет себя в каком-то течении, ищет соратников - так ему проще самоутвердиться и почувствовать себя частью чего-то значимого. В таком подходе есть один минус: в любой системе или толпе не остаётся места для личной свободы. Ты нужен им ровно до тех пор, пока выполняешь их задачи. А попробуй стоять особняком и смотреть на всё со стороны. Вот здесь - да, здесь нужна сила.

Мы считали себя неформалами

Вся моя жизнь чем-то похожа на протест против толпы. Мы назвали себя металлистами. Растили длинные волосы, носили напульсники, кожаные куртки, рваные джинсы, цепи. Пытались отличиться и буквально считали себя отдельной кастой. Мы вовремя поняли, что игра в субкультуры была лишь попыткой нащупать собственную уверенность, найти единомышленников и самоутвердиться в массе себе подобных.

Всё, во что мы верили, оказалось модой и эффектом толпы.

Теперь становится понятно: игра в политику в сущности ничем не отличается от детской игры в «металлистов» и «рэпперов». Деление на своих-чужих и постоянные споры, кто круче. Кому-то и сегодня нравится делить мир на «чинуш» и «оппов». А мы везде стараемся видеть людей и искать, что нас всех объединяет. Внезапно оказывается, что много хороших людей есть и среди милиционеров, и среди чиновников, и среди рьяных оппозиционеров, ненавидящих власть. И в любой среде, как говорят, не без урода.

Когда я нашёл себя, пропала необходимость искать, с кем и против кого дружить.

Я отказался от любой символики - политической, религиозной, музыкальной - потому, что в итоге всё это только увеличивает раскол в обществе. По крайней мере в мирное врем все мы должны учиться разговаривать и слышать друг друга, а не искать врагов и демонстрировать свою силу.

Теперь мой внутренний протест остался только том, чтобы жить как хочется, не оглядываясь на мнение большинства и никого не оскорбляя. Мне так хорошо. Я чувствую себя свободным в любой компании и в любой стране. Ведь «свобода - это то, что у меня внутри».



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by