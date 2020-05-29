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Страны продолжают ослаблять карантинные меры. Какая ситуация в Великобритании, Москве, Черногории и Франции?
Источник материала: СТВ
Новости мира. Во многих странах очередной этап послаблений карантинных ограничений начнется со следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день лета в Великобритании откроют школы и рынки. В Москве возобновят работу торговые центры и несколько десятков тысяч предприятий.
А на территорию Черногории смогут въезжать граждане из 26 стран. Речь идет о тех государствах, где показатель активных случаев заражения составляет менее 25 на 100 тысяч человек.
Между тем во Франции со 2 июня при условии сохранения ряда мер возобновят работу кафе и рестораны. Ограничения на поездки на дальние расстояния будут отменены.
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Страны продолжают ослаблять карантинные меры. Какая ситуация в Великобритании, Москве, Черногории и Франции?
Новости мира. Во многих странах очередной этап послаблений карантинных ограничений начнется со следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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