В поезде «Витебск-Гродно» у мужчины украли деньги. Милиционеры из Лиды нашли преступника

Источник материала: Lida.Info





27 мая 57-летний житель города Витебск ехал в поезде сообщением «Витебск-Гродно». В какой-то момент у мужчины стал разряжаться мобильный телефон, розетки в вагоне не было, поэтому гражданин поставил устройство на зарядку в соседнем купе. Мобильный телефон лежал в чехле для очков, внутри находилось еще и 65 белорусских рублей.

В соседнем купе в то время ехал 21-летний житель Минска. Подъезжая к станции Юратишки, молодой человек заметил на своем столике чехол. Гражданин решил воспользоваться ситуацией и перед выходом из вагона забрал 65 белорусских рублей себе.

Через некоторое время потерпевший вернулся за устройством, но заметил отсутствие денег в чехле. Это побудило мужчину обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сообщение о краже поступило в Гродненский ОВДТ. Сотрудники Линейного пункта милиции на станции Лида в составе следственно-оперативной группы выбыли на место происшествия. В ходе кропотливой работы на месте происшествия сотрудник Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз на столе в купе вагона поезда выявил и изъял след ладонной поверхности руки, который незамедлительно направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области для проверки по базе данных. По результатам проверки следа было установлено совпадение с 21-летним молодым человеком.

В ходе проведения ОРМ правоохранители установили, где вышел подозреваемый, а в скором времени и нашли молодого человека. На момент визита блюстителей порядка данный гражданин еще спал. При беседе он признался в содеянном и рассказал, что деньги намеревался потратить на дорогу в Минск. Похищенное было изъято.

Следственным комитетом его действия квалифицированы по части 1 статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».