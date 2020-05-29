﻿ В поезде «Витебск-Гродно» у мужчины украли деньги. Милиционеры из Лиды нашли преступника. 21.by
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В поезде «Витебск-Гродно» у мужчины украли деньги. Милиционеры из Лиды нашли преступника

01.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В поезде «Витебск-Гродно» у мужчины украли деньги. Милиционеры из Лиды нашли преступника

27 мая 57-летний житель города Витебск ехал в поезде сообщением «Витебск-Гродно». В какой-то момент у мужчины стал разряжаться мобильный телефон, розетки в вагоне не было, поэтому гражданин поставил устройство на зарядку в соседнем купе. Мобильный телефон лежал в чехле для очков, внутри находилось еще и 65 белорусских рублей.

В соседнем купе в то время ехал 21-летний житель Минска. Подъезжая к станции Юратишки, молодой человек заметил на своем столике чехол. Гражданин решил воспользоваться ситуацией и перед выходом из вагона забрал 65 белорусских рублей себе.

Через некоторое время потерпевший вернулся за устройством, но заметил отсутствие денег в чехле. Это побудило мужчину обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сообщение о краже поступило в Гродненский ОВДТ. Сотрудники Линейного пункта милиции на станции Лида в составе следственно-оперативной группы выбыли на место происшествия. В ходе кропотливой работы на месте происшествия сотрудник Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз на столе в купе вагона поезда выявил и изъял след ладонной поверхности руки, который незамедлительно направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области для проверки по базе данных. По результатам проверки следа было установлено совпадение с 21-летним молодым человеком.

В ходе проведения ОРМ правоохранители установили, где вышел подозреваемый, а в скором времени и нашли молодого человека. На момент визита блюстителей порядка данный гражданин еще спал. При беседе он признался в содеянном и рассказал, что деньги намеревался потратить на дорогу в Минск. Похищенное было изъято.

Следственным комитетом его действия квалифицированы по части 1 статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

«Транспортная милиция напоминает. Не оставляйте личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам. Перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие своих вещей. Ограничьте использование мобильного телефона и других электронных устройств во время поездки. Полностью зарядите устройство перед поездкой. При использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте эти устройства без присмотра» – рассказал пресс-службе УВД Гродненского облисполкома начальник ЛПМ на станции Лида майор милиции Юрий Попов.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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27 мая 57-летний житель города Витебск ехал в поезде сообщением «Витебск-Гродно». В какой-то момент у мужчины стал разряжаться мобильный телефон, розетки в вагоне не...
 

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