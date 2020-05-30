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Как внедряют антивирусные правила и организуют отдых на пляже Антальи

30.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Турции внедряют «антивирусные» правила отдыха как в отелях, так и на общественных пляжах, сообщает "Вестник АТОР". Так, одним из первых в новых «постпандемических» условиях заработает пляж Коньяалты в Анталье.

Как внедряют антивирусные правила и организуют отдых на пляже Антальи
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Теперь сюда нельзя просто так прийти и бросить полотенце в том месте, где понравилось. Отдыхающим предложат расположиться на «частных» участках площадью 9 кв.м., разделенных между собой веревками.

Всего таких участков на территории городского пляжа будет 200. На каждом участке могут одновременно разместиться не более 3 человек: большую компанию друзей или семью из 4 человек на ограниченную площадь из-за требований социального дистанцирования не пустят.

После того, как гости закончат отдых, шезлонги, зонтик и столик, находящиеся на «веревочном» участке, будут продезинфицированы. Новых отдыхающих пустят на освободившееся место только спустя 20 минут.

Изначально речь шла о том, что загорать и купаться можно без масок и перчаток. Маски рекомендовалось использовать лишь при посещении местных лавочек и магазинов.


Однако в интервью местным СМИ один из разработчиков концепции «антивирусного отдыха» на пляже Коньяалты, координатор фонда Голубого флага Антальи Локман Атасой, сообщил, что  «к сожалению, носить маску под зонтиком и загорая на шезлонге будет необходимо».

«Вход без маски на пляж будет запрещен», - подчеркнул он. По его словам, если у посетителей не будет маски, они смогут ее купить на входе.  Г-н Атасой также заявил, что плавать в море можно будет без маски. Социальную дистанцию на пляже и на море будут контролировать спасатели.

Посетители будут проходить на пляж через турникет в том месте, где расположены раздевалки. Сотрудники пляжа могут проводить выборочные проверки, например, термометрию. Всем отдыхающим вручат памятки об использовании масок, перчаток и правилах отдыха.

В раздевалках и душевых будут нанесены разграничительные полосы для соблюдения социальной дистанции.

Чтобы не допустить скопления людей, зоны входа и выхода будут разнесены.

На пляже в пределах «веревочной зоны» будет запрещено курить. Курильщикам, впрочем, отведут отдельный уголок, подальше от основной массы отдыхающих.

По информации представителей турецкого турбизнеса, пляж Коньяалты в Анталье популярен не только у местных жителей. На этой территории отдыхают и гости порядка 15 прибрежных отелей, среди которых и такие известные гостиницы как Sealife Family Resort 5*, Porto Bello Resort & Spa 5*.

Турецкие эксперты также говорят о том, что, заявляя о «масочном» режиме на пляже, представители городских властей Антальи скорее всего перестраховываются.

«Очень много странных запретов. Возможно, заявленные строгие правила смягчатся в последний момент. Представить загорающего в маске на пляже в Анталье все-таки трудно», - отметил один из них.
 
 
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В Турции внедряют «антивирусные» правила отдыха как в отелях, так и на общественных пляжах, сообщает "Вестник АТОР". Так, одним из первых в новых...
 
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