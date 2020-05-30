ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств

30.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Брестской области создают сеть племенных овцеводческих хозяйств, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

"Пока база племенных хозяйств небольшая. Наша задача расширить их сеть. Чтобы получить этот статус, к сельхозпредприятию предъявляются определенные требования (по поголовью овец в целом и племенных в частности). Если они будут соблюдены, мы сможем аттестовать хозяйство как племенное и оно будет пользоваться господдержкой", - приводит БЕЛТА слова Буткевича.

В Брестской области уже три хозяйства получили статус племенных по овцеводству. Этим занимаются ОАО "Жеребковичи" в Ляховичском районе и два фермерских хозяйства в Кобринском. Планируется, что к этой компании присоединится УП "Борковское" в Березовском районе. В прошлом году предприятие было присоединено к Березовскому мясоконсервному комбинату. Собственник заинтересован в развитии овцеводства для выпуска продукции из баранины. Вопрос о создании племенного хозяйства прорабатывается в тесном взаимодействии с облсельхозпродом.


"В Брестской области есть своя специфика. Во-первых, у нас высокая плотность крупного рогатого скота. И по региональной программе развития скотоводства она будет повышаться. Соответственно, не везде есть возможности создавать овцеводческие фермы на существующих сельхозпредприятиях. В свою очередь инвесторы пока не решаются вкладываться в развитие этой отрасли. Поэтому создаем сеть племенных хозяйств, которые будут производить чистопородный молодняк. А товарным овцеводством будут заниматься фермерские хозяйства и частные подворья", - отметил первый зампредседателя комитета, пишет infobaza.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области создают сеть племенных овцеводческих хозяйств, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть реальный шанс остаться без засолки огурцов. Из-за холодов в Ольшанах страдает урожай огурцов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика