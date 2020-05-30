В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств

"Пока база племенных хозяйств небольшая. Наша задача расширить их сеть. Чтобы получить этот статус, к сельхозпредприятию предъявляются определенные требования (по поголовью овец в целом и племенных в частности). Если они будут соблюдены, мы сможем аттестовать хозяйство как племенное и оно будет пользоваться господдержкой", - приводит БЕЛТА слова Буткевича.





В Брестской области уже три хозяйства получили статус племенных по овцеводству. Этим занимаются ОАО "Жеребковичи" в Ляховичском районе и два фермерских хозяйства в Кобринском. Планируется, что к этой компании присоединится УП "Борковское" в Березовском районе. В прошлом году предприятие было присоединено к Березовскому мясоконсервному комбинату. Собственник заинтересован в развитии овцеводства для выпуска продукции из баранины. Вопрос о создании племенного хозяйства прорабатывается в тесном взаимодействии с облсельхозпродом.







