Неделя высокой моды в Париже пройдет online

Источник материала: ОНТ

Как сообщает популярное fashion-издание Vogue неделя моды от кутюр в столице Франции, которая должна была пройти в июле этого года, всё же состоится, несмотря на пандемию. Правда, пройдет она онлайн-платформе.

Подробности формата раскрыли представители Французской федерации высокой моды. Каждый модный дом представит свое шоу в виде креативного фильма. Ожидается участие таких известных брендов как Chanel, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Elie Saab, Fendi Couture, Valentino, Versace и мн. др. Но есть и модные дома, которые уже заявили, что не будут участвовать в Неделе моды в digital-формате. Джоржио Армани заявил, что новая коллекция будет показана в январе. Жан Поль Готье сообщил, что его показ также будет отложен до января. У Givenchy на данный момент отсутствует креативный директор, поэтому производство нарядов haute couture приостановлено. Свое шоу также отложили Balenciaga.

ФОТО: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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