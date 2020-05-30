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В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр

В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 16 апреля 2020 года №3-Т официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эти нормы и правила устанавливают единые требования к проекту консервации, расконсервации и ликвидации буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод. Согласно документу проект консервации, расконсервации или ликвидации буровой скважины должен разрабатываться индивидуально для каждой отдельной скважины с учетом информации, полученной в результате ее строительства, а также геологического изучения недр. Этот проект должен состоять из титульного листа, текстовой и сметной частей, графических материалов, говорится в постановлении.

Нормы и правила вводятся в действие с 1 августа. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны...
 
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