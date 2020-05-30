Осьминога Дамбо сняли на рекордной глубине 7 км

Источник материала: ОНТ

Автоматическая камера на дне Яванского желоба (Индийский океан) засняла осьминога на глубине почти 7 километров. Как сообщает BBC, это самое глубоководное фото осьминога.

Исследовательская группа доктора Алана Джеймисона изучает морское дно при помощи спускаемого устройства в виде металлических рам с прикрепленным оборудованием. Благодаря конструкции, рамы надежно устанавливаются на дне и снимают все, что происходит рядом.

Камеры Джеймисона сфотографировали на глубине 6957 и 5760 метров двух осьминогов Octopoda Grimpoteuthis, также известных как осьминоги Дамбо.

Останки и яйца осьминогов до этого находили на больших глубинах, но ранее в объектив камеры плавающий так глубоко осьминог еще не попадал. Рекордом считалась глубина 5145 метров, снимок на ней был сделан 50 лет назад около Барбадоса.

Фото: BBC.com / A.Jamieson

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