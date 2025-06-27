«Курс белорусского рубля будет снижаться, но, когда это начнется, пока неясно». Эксперт объяснил, что происходит на валютном рынке и почему рост ставки рефинансирования мало повлияет на ситуацию

Источник материала: ProBusiness





Белорусский рубль бьет рекорды по укреплению курса , но Нацбанк в таких условиях решает все-таки ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 9,75 процента годовых. То есть регулятор понимает: такой сильный рубль не надолго. Что все это значит и повлияет ли изменение ключевой ставки только на кредиты и вклады или окажет долгосрочное влияние также на курс рубля? На эти вопросы «Про бизнес» ответил сертифицированный финансовый аналитик Александр Шкут.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

«И бизнесу, и физлицам пора хеджировать валютные риски»

— На текущий момент белорусский рубль находится на аномально крепких значениях по отношению к зарубежным валютам, таким как доллар США, евро, китайский юань. Основная причина — это укрепление российского рубля по отношению к этим же иностранным валютам. А за укреплением российского рубля стоит жесткая кредитно-денежная политика со стороны Банка России и следствия этой политики: снижение совокупного спроса, которое повлекло за собой снижение импорта. Кроме того, на это повлияли высокие цены на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, что увеличило экспортную выручку, а также ожидания экономических агентов по поводу улучшения геополитической ситуации и ослабления санкций.

Однако все эти факторы носят временный характер. В обозримом будущем они будут ослабевать, и ситуация, вероятнее всего, изменится. В средне-долгосрочной перспективе мы будем наблюдать обратную тенденцию. Соответственно, будем видеть ослабление как курса российского рубля, так и белорусского по отношению к иностранным валютам. Когда точно начнет происходить это ослабление, сказать невозможно, поскольку в краткосрочной перспективе прогнозировать курс с высокой долей вероятности трудно. Однако в долгосрочной перспективе это обязательно произойдет.

На текущий момент как физлицам, так и бизнесу следует учитывать это при своем стратегическом планировании и хеджировать свои валютные риски. То есть имеет смысл, если мы говорим о физлицах, перераспределять свои накопления в пользу тех инструментов, которые привязаны к валютному курсу. Что касается бизнеса, особенно того, у которого есть расходы в иностранной валюте, они также могут использовать инструменты валютного хеджирования. Возможно, заключать какие-то форвардные контракты с банками по текущим выгодным курсам.





В условиях ограничения на движение капитала валютный курс в основном определяется сальдо торгового баланса. И на текущий момент мы наблюдаем увеличение импорта , которое происходит за счет высокого потребительского спроса из-за роста реальных доходов населения, а также замедление экспорта. Оно происходит за счет, в первую очередь, ослабления спроса и замедления экономики в Российской Федерации. Оба эти фактора в долгосрочной перспективе будут негативно влиять на курс: импорт увеличился в первом квартале 2025 года на 1,6% год к году, а экспорт сократился на 7,7%, то есть отрицательная сальдо торговли товарами увеличилось.

Рост ставки рефинансирования не изменит ситуацию?

Что касается изменений в кредитно-денежной политике и повышения основных процентных ставок на 25 базисных пунктов, то, во-первых, учитывая номинальные процентные ставки, которые у нас двузначные, изменение на 25 базисных пунктов — это очень незначительный шаг, который несущественно будет влиять на курсообразование. Трансмиссионный денежный механизм обычно влияет на экономику после первых трех кварталов. Поэтому данные изменения начнут действовать не ранее, чем к концу года. Гипотетически это снизит потребительский спрос на импортные товары, а также аппетиты к кредитованию и может снизить рост денежной массы. Однако увеличение на 25 базисных пунктов недостаточно для того, чтобы существенно замедлить будущее потенциальное падение курса рубля.

Во-вторых, в первой половине этого года, несмотря на то, что ставка рефинансирования была неизменной, процентные ставки на финансовом рынке снижались. То есть мы наблюдали некоторые незначительные смягчения кредитно-денежной политики. Поэтому, если смотреть на средние процентные ставки, то за последние полгода-год изменений в кредитно-денежной политике практически не происходило, а их уровень иногда немного снижался, а иногда поднимался. Также на текущий момент со стороны Национального банка есть рекомендации банкам по верхней границе процентов по депозитам — 15,3%. Устанавливать ставки по депозитам выше Национальный банк не рекомендует. Банки следуют этим рекомендациям. Однако такие ограничения снижают потенциальный спрос и сберегательную привлекательность депозитов в белорусских рублях, что в долгосрочной перспективе также негативно будет сказываться на курсе.

Выводы

Таким образом, в краткосрочном периоде белорусский рубль может оставаться стабильно крепким на фоне крепости российского рубля. Однако на текущий момент и с течением времени риски ослабления становятся все более вероятными. Мы наверняка увидим в средне-долгосрочной перспективе снижение курса. Сказать, когда это произойдет, точно невозможно, но это обязательно произойдет. Вероятно, среднегодовой курс в 2025-м будет существенно выше 3 рублей за доллар. Думаю, мы можем говорить о значениях в диапазоне от 3,3 до 3,5 рубля за доллар к концу года.





Если мы говорим о физлицах и сбережениях, следует рассматривать сейчас такие инструменты, которые привязаны к валюте. Если мы говорим о бизнесе, то в первую очередь тот бизнес, который не имеет валютной выручки, не должен кредитоваться в иностранной валюте. Если планируются какие-то расходы в иностранной валюте в обозримом будущем, то следует использовать инструменты валютного хеджирования, поскольку на текущий момент рубль относительно крепкий и в среднесрочной перспективе приобрести валюту на таких хороших условиях уже будет достаточно сложно.

Кроме того, на прошлой неделе прошел Петербургский международный экономический форум, на котором многие официальные лица высказывались о том, что такой крепкий курс российского рубля не выгоден бюджету, экспортерам, что он чрезвычайно переукреплен и более выгодное значение для бюджета и бизнеса находится в диапазоне выше 90 рублей за доллар. Поэтому ожидается во второй половине года ослабление курса российского рубля к диапазону 90−100 за доллар, что повлечет за собой и ослабление белорусского рубля.