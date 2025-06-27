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«Курс белорусского рубля будет снижаться, но, когда это начнется, пока неясно». Эксперт объяснил, что происходит на валютном рынке и почему рост ставки рефинансирования мало повлияет на ситуацию

27.06.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Белорусский рубль бьет рекорды по укреплению курса, но Нацбанк в таких условиях решает все-таки ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 9,75 процента годовых. То есть регулятор понимает: такой сильный рубль не надолго. Что все это значит и повлияет ли изменение ключевой ставки только на кредиты и вклады или окажет долгосрочное влияние также на курс рубля? На эти вопросы «Про бизнес» ответил сертифицированный финансовый аналитик Александр Шкут.

шкут
Александр Шкут
Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

«И бизнесу, и физлицам пора хеджировать валютные риски»

— На текущий момент белорусский рубль находится на аномально крепких значениях по отношению к зарубежным валютам, таким как доллар США, евро, китайский юань. Основная причина — это укрепление российского рубля по отношению к этим же иностранным валютам. А за укреплением российского рубля стоит жесткая кредитно-денежная политика со стороны Банка России и следствия этой политики: снижение совокупного спроса, которое повлекло за собой снижение импорта. Кроме того, на это повлияли высокие цены на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, что увеличило экспортную выручку, а также ожидания экономических агентов по поводу улучшения геополитической ситуации и ослабления санкций.

Однако все эти факторы носят временный характер. В обозримом будущем они будут ослабевать, и ситуация, вероятнее всего, изменится.В средне-долгосрочной перспективе мы будем наблюдать обратную тенденцию. Соответственно, будем видеть ослабление как курса российского рубля, так и белорусского по отношению к иностранным валютам. Когда точно начнет происходить это ослабление, сказать невозможно, поскольку в краткосрочной перспективе прогнозировать курс с высокой долей вероятности трудно. Однако в долгосрочной перспективе это обязательно произойдет.

На текущий момент как физлицам, так и бизнесу следует учитывать это при своем стратегическом планировании и хеджировать свои валютные риски. То есть имеет смысл, если мы говорим о физлицах, перераспределять свои накопления в пользу тех инструментов, которые привязаны к валютному курсу. Что касается бизнеса, особенно того, у которого есть расходы в иностранной валюте, они также могут использовать инструменты валютного хеджирования. Возможно, заключать какие-то форвардные контракты с банками по текущим выгодным курсам.


В условиях ограничения на движение капитала валютный курс в основном определяется сальдо торгового баланса. И на текущий момент мы наблюдаем увеличение импорта, которое происходит за счет высокого потребительского спроса из-за роста реальных доходов населения, а также замедление экспорта. Оно происходит за счет, в первую очередь, ослабления спроса и замедления экономики в Российской Федерации. Оба эти фактора в долгосрочной перспективе будут негативно влиять на курс: импорт увеличился в первом квартале 2025 года на 1,6% год к году, а экспорт сократился на 7,7%, то есть отрицательная сальдо торговли товарами увеличилось.

Рост ставки рефинансирования не изменит ситуацию?

Что касается изменений в кредитно-денежной политике и повышения основных процентных ставок на 25 базисных пунктов, то, во-первых, учитывая номинальные процентные ставки, которые у нас двузначные, изменение на 25 базисных пунктов — это очень незначительный шаг, который несущественно будет влиять на курсообразование. Трансмиссионный денежный механизм обычно влияет на экономику после первых трех кварталов. Поэтому данные изменения начнут действовать не ранее, чем к концу года. Гипотетически это снизит потребительский спрос на импортные товары, а также аппетиты к кредитованию и может снизить рост денежной массы. Однако увеличение на 25 базисных пунктов недостаточно для того, чтобы существенно замедлить будущее потенциальное падение курса рубля.

Во-вторых, в первой половине этого года, несмотря на то, что ставка рефинансирования была неизменной, процентные ставки на финансовом рынке снижались. То есть мы наблюдали некоторые незначительные смягчения кредитно-денежной политики. Поэтому, если смотреть на средние процентные ставки, то за последние полгода-год изменений в кредитно-денежной политике практически не происходило, а их уровень иногда немного снижался, а иногда поднимался. Также на текущий момент со стороны Национального банка есть рекомендации банкам по верхней границе процентов по депозитам — 15,3%. Устанавливать ставки по депозитам выше Национальный банк не рекомендует. Банки следуют этим рекомендациям. Однако такие ограничения снижают потенциальный спрос и сберегательную привлекательность депозитов в белорусских рублях, что в долгосрочной перспективе также негативно будет сказываться на курсе.

Выводы

Таким образом, в краткосрочном периоде белорусский рубль может оставаться стабильно крепким на фоне крепости российского рубля. Однако на текущий момент и с течением времени риски ослабления становятся все более вероятными. Мы наверняка увидим в средне-долгосрочной перспективе снижение курса. Сказать, когда это произойдет, точно невозможно, но это обязательно произойдет. Вероятно, среднегодовой курс в 2025-м будет существенно выше 3 рублей за доллар. Думаю, мы можем говорить о значениях в диапазоне от 3,3 до 3,5 рубля за доллар к концу года.


Если мы говорим о физлицах и сбережениях, следует рассматривать сейчас такие инструменты, которые привязаны к валюте. Если мы говорим о бизнесе, то в первую очередь тот бизнес, который не имеет валютной выручки, не должен кредитоваться в иностранной валюте. Если планируются какие-то расходы в иностранной валюте в обозримом будущем, то следует использовать инструменты валютного хеджирования, поскольку на текущий момент рубль относительно крепкий и в среднесрочной перспективе приобрести валюту на таких хороших условиях уже будет достаточно сложно.

Кроме того, на прошлой неделе прошел Петербургский международный экономический форум, на котором многие официальные лица высказывались о том, что такой крепкий курс российского рубля не выгоден бюджету, экспортерам, что он чрезвычайно переукреплен и более выгодное значение для бюджета и бизнеса находится в диапазоне выше 90 рублей за доллар. Поэтому ожидается во второй половине года ослабление курса российского рубля к диапазону 90−100 за доллар, что повлечет за собой и ослабление белорусского рубля.

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Белорусский рубль бьет рекорды по укреплению курса, но Нацбанк в таких условиях решает все-таки ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ставку...
 
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