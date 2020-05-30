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Детский фонд ООН и Libra проводят конкурс к Международному дню защиты детей

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Детский фонд ООН и Libra проводят конкурс к Международному дню защиты детей

Выставочный зал Libra совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси проводит конкурс в Instagram к Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА организаторы.

«Художник Бэнкси в своих произведениях часто затрагивает проблемы, с которыми сегодня зачастую сталкиваются дети в различных уголках нашей планеты. Это можно увидеть, например, в работах «Никто меня не любит» (Nobody likes me), «Рабский труд» (Slave Labor), «Ребенок-солдат» (Child Soldier). Выставочный зал Libra и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси предлагают оживить эти или другие граффити и работы художника, которые затрагивают актуальные проблемы детей, — рассказали организаторы. — Воссоздавайте его работы вживую, фотографируйте, размещайте ваши творения в своем профиле Instagram, отмечайте выставочный зал (@gallery.libra)».

Конкурс продлится до 14 июня. Победителей ждут призы.

https://www.belta.by/

 
 
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Выставочный зал Libra совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси проводит конкурс в Instagram к Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА организаторы....
 
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