В Солигорске насмерть разбился водитель BMW

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Солигорске. Об этом сообщили в группе «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/soligorsk_auto

Авария произошла утром 30 мая. По предварительной информации, 37-летний водитель BMW X5 ехал по улице Ленинского Комсомола со стороны вокзала. При заезде на кольцо он не справился с управлением на мокром асфальте и передним колесом зацепил бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу.



Фото: vk.com/soligorsk_auto

В результате ДТП водитель BMW от полученных травм умер на месте происшествия.