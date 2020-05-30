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В Солигорске насмерть разбился водитель BMW

30.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Солигорске. Об этом сообщили в группе «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте».


Фото: vk.com/soligorsk_auto

Авария произошла утром 30 мая. По предварительной информации, 37-летний водитель BMW X5 ехал по улице Ленинского Комсомола со стороны вокзала. При заезде на кольцо он не справился с управлением на мокром асфальте и передним колесом зацепил бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу.


Фото: vk.com/soligorsk_auto

В результате ДТП водитель BMW от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла утром 30 мая на улице Ленинского Комсомола.
 
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