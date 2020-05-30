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Цепкало с женой поставили подписи за Светлану Тихановскую на ее пикете

30.05.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 мая кандидат в кандидаты на пост президента Валерий Цепкало с супругой Вероникой приехали на пикет Светланы Тихановской в Минске и поставили подписи за выдвижение ее кандидатом в президенты.


Фото: Facebook / Valery Tsepkalo

Валерий Цепкало объяснил собравшимся сторонникам семьи Тихановских свое решение.

— Мы считаем, что у нас в Беларуси не должно быть ни правых, ни левых, ни красных, ни белых. Есть белорусский народ. И этот белорусский народ должен иметь право выбирать. И если его лишают права выбирать, нам представляется это неправильным. Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах. И считаю, что самое главное, чтобы было как на рынке — много вариантов, есть выбор, и у белорусов тоже должен быть выбор. Поэтому мы поддерживаем ваше стремление, что вы ставите здесь подписи, — объяснил Цепкало.

Он также сказал, что сегодня едет в Гомель, время ограничено, поэтому попросил собравшихся пропустить его с супругой поставить подписи без очереди.

Днем ранее Валерий Цепкало также заявил, «что все должны подписаться за всех — пусть у нас будет больше кандидатов».

На пикете Тихановской у Валерия Цепкало также поинтересовались, о каком компромате на него говорил Александр Лукашенко.

— Пусть публикуют компромат. Это все ложь, — лаконично ответил кандидат в кандидаты на пост президента.

Напомним, 20 мая Александр Лукашенко предложил вспомнить, «почему его [Цепкало] президент уволил» с должности директора Парка высоких технологий.

— Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Он также сказал, что сегодня едет в Гомель, время ограничено, поэтому попросил собравшихся пропустить его с супругой поставить подписи без очереди.
 
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