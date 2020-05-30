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Гибель 17-летнего подростка на стройке в Минске - упал в лифтовую шахту
Источник материала: Партизан
Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего на строящемся объекте в Минске,
"По данным следствия, днем 29 мая на территории строящегося объекта на ул.Пензенская 17-летний молодой человек, выполняя работы на 12-м этаже, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников организации. Также была изъята документация по охране труда и технике безопасности и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Октябрьский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении прораба, который допустил несовершеннолетнего к строительным работам без оформления документов по трудоустройству.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего на строящемся объекте в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.
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