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Левченко, Бушар, Шмидт, Вандарьева и еще шесть эффектных блондинок из мира спорта
Источник материала: Tut.by
31 мая в мире отмечают День блондинок. SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток.
Пейдж Ванзант
Страна: США
Юлия Ефимова
Страна: Россия
Эжени Бушар
Страна: Канада
Анна Климец
Страна: Беларусь
Пейдж Спиранак
Страна: США
Алиса Шмидт
Страна: Германия
Юлия Левченко
Страна: Украина
Дарья Клишина
Страна: Россия
Дарья Белодед
Страна: Украина
Екатерина Вандарьева
Страна: Беларусь
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31 мая в мире отмечают День блондинок. SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить.
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