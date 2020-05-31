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Левченко, Бушар, Шмидт, Вандарьева и еще шесть эффектных блондинок из мира спорта

31.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 мая в мире отмечают День блондинок. SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток.

Пейдж Ванзант

Страна: США
Вид спорта: смешанные единоборства


Фото: instagram.com/paigevanzant

Фото: instagram.com/paigevanzant

Юлия Ефимова

Страна: Россия
Вид спорта: плавание


Фото: instagram.com/pryanya93

Фото: instagram.com/pryanya93

Эжени Бушар

Страна: Канада
Вид спорта: теннис


Фото: instagram.com/geniebouchard

Фото: instagram.com/geniebouchard

Анна Климец

Страна: Беларусь
Вид спорта: волейбол


Фото: instagram.com/anna.klimets11

Фото: instagram.com/anna.klimets11

Пейдж Спиранак

Страна: США
Вид спорта: гольф


Фото: instagram.com/_paige.renee

Фото: instagram.com/_paige.renee

Алиса Шмидт

Страна: Германия
Вид спорта: легкая атлетика


Фото: instagram.com/alicasmd

Фото: instagram.com/alicasmd

Юлия Левченко

Страна: Украина
Вид спорта: легкая атлетика


Фото: instagram.com/levchenkou

Фото: instagram.com/levchenkou

Дарья Клишина

Страна: Россия
Вид спорта: легкая атлетика


Фото: instagram.com/dariaklishina

Фото: instagram.com/dariaklishina

Дарья Белодед

Страна: Украина
Вид спорта: дзюдо


Фото: instagram.com/dariabilodid7

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Екатерина Вандарьева

Страна: Беларусь
Вид спорта: кикбоксинг, тайский бокс


Фото: instagram.com/ekaterinavandarieva

Фото: instagram.com/ekaterinavandarieva

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31 мая в мире отмечают День блондинок. SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить.
 
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