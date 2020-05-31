Левченко, Бушар, Шмидт, Вандарьева и еще шесть эффектных блондинок из мира спорта

Источник материала: Tut.by

31 мая в мире отмечают День блондинок. SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток.

Пейдж Ванзант

Страна: США

Вид спорта: смешанные единоборства



Фото: instagram.com/paigevanzant



Фото: instagram.com/paigevanzant

Юлия Ефимова

Страна: Россия

Вид спорта: плавание



Фото: instagram.com/pryanya93



Фото: instagram.com/pryanya93

Эжени Бушар

Страна: Канада

Вид спорта: теннис



Фото: instagram.com/geniebouchard



Фото: instagram.com/geniebouchard

Анна Климец

Страна: Беларусь

Вид спорта: волейбол



Фото: instagram.com/anna.klimets 11



Фото: instagram.com/anna.klimets 11

Пейдж Спиранак

Страна: США

Вид спорта: гольф



Фото: instagram.com/_paige.renee



Фото: instagram.com/_paige.renee

Алиса Шмидт

Страна: Германия

Вид спорта: легкая атлетика



Фото: instagram.com/alicasmd



Фото: instagram.com/alicasmd

Юлия Левченко

Страна: Украина

Вид спорта: легкая атлетика



Фото: instagram.com/levchenkou



Фото: instagram.com/levchenkou

Дарья Клишина

Страна: Россия

Вид спорта: легкая атлетика



Фото: instagram.com/dariaklishina



Фото: instagram.com/dariaklishina

Дарья Белодед

Страна: Украина

Вид спорта: дзюдо



Фото: instagram.com/dariabilodid7



Фото: instagram.com/dariabilodid7

Екатерина Вандарьева

Страна: Беларусь

Вид спорта: кикбоксинг, тайский бокс



Фото: instagram.com/ekaterinavandarieva



Фото: instagram.com/ekaterinavandarieva