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РОЧС на связи: защищаем детей от ожогов

31.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Одной из самых распространенных травм, которую ребенок может получить в домашних условиях, является ожог (от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня).

РОЧС на связи: защищаем детей от ожогов

Исходя из характера случаев получения ожогов ребенком в быту, следует отметить, что в каждом из них травмирования можно было бы избежать при надлежащем контроле взрослых. Стоит подчеркнуть, что лучше перестраховаться и максимально не выпускать ребенка из виду, чем после жалеть о собственной беспечности.

Как предотвратить ожоги?

— строго следить за тем, чтобы во время приема горячей жидкой пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п.;

— с повышенным вниманием и осторожностью переносить посуду с горячей жидкостью;

— не разрешать детям находиться рядом во время приготовления пищи, мытья посуды, стирки белья, глажки;

— прятать в недоступных местах спички, зажигалки;

— не допускать детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику и др.

Материал подготовили Елизавета АЙКЯН и Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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Одной из самых распространенных травм, которую ребенок может получить в домашних условиях, является ожог (от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка,
 
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