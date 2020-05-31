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С помощью искусственного интеллекта удалось воссоздать лицо Наполеона

31.05.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С помощью искусственного интеллекта удалось воссоздать лицо Наполеона

Фотограф из Амстердама с помощью сервиса Art Breeder смог воссоздать лицо знаменитого французского императора с псевдо-фотографической точностью, передает РИА Новости со ссылкой на издание Le Figaro.

Бас Утервайк, скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, использовал несколько портретов военачальника, а одежду взял с картины Жака-Луи Давида. Он загрузил изображения в Art Breeder и вот, что у него получилось!

Кстати, Наполеон Бонапарт – не единственный политик, чья внешность волновала потомков. Например, в 2013 году эксперты в области восстановления лица сконструировали 3D модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в киноиндустрии.

© Фото: twitter-аккаунт Ganbrood

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Фотограф из Амстердама с помощью сервиса Art Breeder смог воссоздать лицо знаменитого французского императора с псевдо-фотографической точностью, передает РИА...
 
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