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В аварии в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 мая около шести утра в деревне Новосёлки Поставского района в аварии погибли два человека.
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В ДТП погибли водитель и 38-летний пассажир. 29-летний пассажир был госпитализирован. Причины аварии выясняются.
На неделе в Минске водитель врезался в светофор.
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Новости Беларуси. 30 мая около шести утра в деревне Новосёлки Поставского района в аварии погибли два человека. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
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