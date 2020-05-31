“Начали бояться”: власти Беларуси блокируют опросы на тему выборов в байнете

По крайней мере, такая мысль приходит в голову сразу после того, как в сети появилась информация о блокировки опросов на тему выборов в байнете.





Напомним, что tut.by, как и onliner.by, неоднократно за последнее время устраивали опросы на тему выборов.





Правда, по их итогам победителем каждый раз оказывался не Лукашенко, а другой кандидат.





Согласно этим данным, Александр Григорьевич каждый раз набирал около 2-6% голосов, что просто не могло ни вызвать оторопь и ужас в верхних эшелонах власти.





Собственно “тревожная кнопка” была нажата, сигнал SOS запустили, и прилетела команда «зачистить, провести профилактику, предупредить и запретить».









Аfn.by со ссылкой на журналиста nn.by Артем Горбацевич заявил, что Мининформ Беларуси вызвал на ковер негосударственные СМИ и настойчиво попросил воздержаться от организации опросов, тема которых звучит или близка к вопросу «за кого бы вы проголосовали?». со ссылкой на журналиста nn.by Артем Горбацевич заявил, что Мининформ Беларуси вызвал на ковер негосударственные СМИ и настойчиво попросил воздержаться от организации опросов, тема которых звучит или близка к вопросу «за кого бы вы проголосовали?».





Причем, свою “маленькую” просьбу министерство обставило тем, что якобы для проведения подобных опросов на сайтах необходима “специальная” лицензия.





Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, как отреагировали представители СМИ на подобную просьбу.





Вам не напоминает эта ситуация историю от Оруэлла “1984”?