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Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте
31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тут тоже есть желающие оставить подпись.за кандидата в Президенты.
Сегодня, 31 маяна пересечении улиц Советской и Островского участник Выборов Президента Республики Беларусь-2020 Сергей Черечень принимает личное участие в работе пикета по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры.
Приглашаем вас пообщаться с Сергеем Черечнем, задать ему вопросы относительно того, с чем он идет на выборы, какой видит Беларусь, как планирует решать проблемы и регионов в том числе.
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