Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Тут тоже есть желающие оставить подпись.за кандидата в Президенты.





Сегодня, 31 маяна пересечении улиц Советской и Островского участник Выборов Президента Республики Беларусь-2020 Сергей Черечень принимает личное участие в работе пикета по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры.





Приглашаем вас пообщаться с Сергеем Черечнем, задать ему вопросы относительно того, с чем он идет на выборы, какой видит Беларусь, как планирует решать проблемы и регионов в том числе.



















