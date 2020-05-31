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Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тут тоже есть желающие оставить подпись.за кандидата в Президенты.

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Сегодня, 31 маяна пересечении улиц Советской и Островского участник Выборов Президента Республики Беларусь-2020 Сергей Черечень принимает личное участие в работе пикета по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры.

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Приглашаем вас пообщаться с Сергеем Черечнем, задать ему вопросы относительно того, с чем он идет на выборы, какой видит Беларусь, как планирует решать проблемы и регионов в том числе.

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте
Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте

Лично Сергей Черечень собирает подписи в свою поддержку в Бресте
 
 
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  Тут тоже есть желающие оставить подпись.за кандидата в Президенты. Сегодня, 31 маяна пересечении улиц Советской и Островского участник Выборов Президента...
 
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