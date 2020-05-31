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Состояние самого богатого человека Европы увеличилось за минувшую неделю на 8 миллиардов долларов

31.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на 8,1 млрд долларов, после чего оно вновь превысило 100 млрд долларов.

Как пишет Forbes, опять выйти за отметку 100 млрд долларов Бернар Арно смог за прошедшую неделю. Отчасти этому способствовало объявление Евросоюзом о новых мерах поддержки экономики. Это привело к росту европейских акций и акций компании Louis Vuitton Moët Hennessy. Так стоимость акций бизнеса Арно увеличилась за неделю почти на 10%, что и принесло 8.1 млрд долларов. В итоге состояние Арно достигло 103,4 млрд долларов.

С начала года Арно несколько раз становился богатейшим человеком в мире, его состояние на пике оценивалось в 117 млрд долларов, а стоимость акций LVMH достигала рекордных отметок. Однако с началом пандемии ситуация ухудшилась и Арно потерял лидирующие позиции.

 
 
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Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на 8,1 млрд долларов, после чего оно вновь превысило 100 млрд долларов.
 
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