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Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте
31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пикет расположен у колхозного рынка. Место бойкое, многолюдное. Люди подходят, но очередей нет, все по одному.
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Пикет расположен у колхозного рынка. Место бойкое, многолюдное. Люди подходят, но очередей нет, все по одному.
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