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Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пикет расположен у колхозного рынка. Место бойкое, многолюдное. Люди подходят, но очередей нет, все по одному.

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

Показываем, как идёт сбор подписей за кандидата Виктора Бабарико в Бресте

 
 
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  Пикет расположен у колхозного рынка. Место бойкое, многолюдное. Люди подходят, но очередей нет, все по одному.
 
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