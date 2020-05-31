Источник материала: Новости Волковыска

ГРАФИК

отключения котельных и центральных тепловых пунктов КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» для проведения плановых ремонтов оборудования

ЦТП от котельной с мини-ТЭЦ по ул. Панковой, 65М в Волковыске

С 1 по 12 июня

ЦТП-33 ул. Горбатова, 27, 29, 29а, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Панковой, 35, магазин «Универсам»

С 12 по 12 июня

ЦТП-11 ул. Горбатова 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, ул. Боричевского, 10, 12, 14

С 1 по 12 июня

ЦТП-34 ул. Боричевского, 2, 4, 6, 8, 16, 16а, 18, 18а, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. Панковой, 39, 41, 43, 45, 45а, 47а, 47б («Альянс), 51, 51а, 53, 55, 57, д/сады № 11, 12

С 1 по 12 июня

ЦТП-2 ул. Калиновского, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 22а

С 1 по 12 июня

ЦТП-3 ул. Скорины, 1, 1а, 3, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а,13б, 13в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 41а, 41б, магазин «Западный»

С 1 по 12 июня

ЦТП-КСОМ ул. Панковой, 46б, 46в, 46г, 46д, 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а, 58б, 60, 68, 68а, лечебный корпус, детсад № 9, СШ № 7; ул. Калиновского, 1, 5, 7, 9

С 1 по 12 июня

ЦТП-32 ул. Социалистическая, 4, 6, 32, д/сад № 10, ул. Калинина, 1, 3, 5, 7, 9

С 1 по 12 июня

ЦТП-15 ул. Социалистическая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, здание бывшего БПС-Сбербанк, отделение связи; стоматология, ул. Горбатова, 4, 6

С 1 по 12 июня

ЦТП-12 ул. Социалистическая, 12, ул. Панковой, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 23а, 25а, ул. Калинина, 11, 13, 15, ул. Школьная, 32, 34, 38

С 1 по 12 июня

ЦТП-20 ул. Горбатова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, ул. Панковой, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Социалистическая, д/сад № 7, соцпедцентр, магазин «Вега»

ЦТП от котельной по ул. Советская, 19, Волковыска

С 20 по 31 июля

ЦТП-10 ул. Советская, 1 (общежитие), 11, 12, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23а, 25а, 25б, ул. Восточная, 2, 12а, 12б, 17, ул. Победы 2а, 4а, д/сады № 2, 3, 6, ул. Багратиона, 4

ЦТП-11 ул. Советская, 26, 32, 32а, 32б, 32в, 40, 44, д/сад № 1, Беларусбанк

ЦТП от котельной АЦИ ОАО «Красносельскстройматериалы»

С 8 по 12 июня

котельная АЦИ ОАО «Красносельскстройматериалы»

С 1 по 5 июня

ЦТП-7 г.п. Красносельский, ул. Победы, ул. Пролетарская, баня, пожарная часть

С 15 по 19 июня

ЦТП-9 г.п. Красносельский, ул. Лесная, 1

С 22 по 26 июня

ЦТП-5 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 1, 3

С 29 июня по 2 июля

ЦТП-1 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 6, 8, 10, ул. Строителей, 3, 4,7

С 6 по 10 июля

ЦТП-4 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 4

С 8 по 12 июня

ЦТП-3 г.п. Красносельский, ул. Строителей, 10, 13, 15-18, 20, 22, Д/сад № 3

С 13 по 17 июля

ЦТП-2 г.п. Красносельский, ул. Строителей, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11

ЦТП от котельной г.п. Россь, ул. Западная

С 1 по 12 июня

ЦТП-8 г.п. Россь, ул. Гвардейская, 20, 22, 24-33, ул. Матросова, 4, 5, 7, 9, 11, 13, СШ № 1

Котельные

Котельная г. Волковыск ул. Зенитчиков, 50, с 1 по 12 июня

Котельная по ул. 129-й Орловской дивизии с 20 по 31 июля

Котельная по ул. Советская, 135, с 15 по 26 июня

Котельная по ул. Социалистическая, 35, с 3 по 14 августа

Котельная по ул. Победы, 52, с 1 по 12 июня

Котельная по ул. Жолудева, 74, с 6 по 17 июля

Котельная по ул. Ленина, 1, с 3 по 14 августа

Котельная по ул. Шопена, 5, с 15 по 26 июня

Котельная по ул. Ленина, 6, с 6 по 17 июля

Котельная г.п.Россь ул. Западная, с 1 по 12 июня

Котельная д.Теолин, с 15 по 26 июня

Котельные деревень и агрогородков Матвеевцы, Подороск, Конюхи, Лапеница, Неверовичи, Изабелин, Мочулино, Гнезно, Субочи, Шиловичи, г.п. Россь, Волпа, Репля, Дубовцы, г. Волковыск, пер. Шоссейный, ул. Дзержинского, 3, ул. Кутузова, Социалистическая, 64, ул. К. Маркса - с апреля по сентябрь.

В связи с заменой магистральных тепловых сетей возможна корректировка графика отключения.