В Гомеле милиция просила людей на пикете Тихановской разойтись: «Это превращается в митинг»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на пикете по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светаланы Тихановской собралось несколько сотен человек. Через полчаса после начала сбора подписей к людям вышли милиционеры и потребовали разойтись.

— Ваши действия попадают под нарушение, — сообщили милиционеры в громкоговоритель собравшимся.

В ответ на это люди стали хлопать в ладоши и кричать «Ганьба» и «Позор!».

Милиция обратилась к членам инициативной группы Светланы Тихановской: «Вы не имеете права собирать подписи».

На вопрос TUT.BY, почему нельзя собирать подписи в поддержку Тихановской, один из милиционеров ответил: «Потому что пикет по сбору подписей превращается в митинг».

Если до этого в толпе раздавались лозунги и выкрики, то после слов сотрудников милиции люди в очереди притихли.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Ранее в телеграм-канале «Страна для жизни» вышли рекомендации для тех, кто хочет отдать голос за Тихановскую. Авторы сообщения подчеркнули, что акция носит законный и мирный характер.

«Пожалуйста, будьте максимально осторожны и внимательны! Стойте строго в очереди, не создавайте столпотворения, не выкрикивайте лозунгов, стойте мирно и с улыбкой, не отвечайте на провокационные вопросы прохожих, если уж очень сильно к вам пристанут — покиньте очередь и вернитесь через некоторое время», — говорилось в сообщении.

(Будет дополнено)