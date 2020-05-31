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В Гомеле милиция просила людей на пикете Тихановской разойтись: «Это превращается в митинг»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на пикете по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светаланы Тихановской собралось несколько сотен человек. Через полчаса после начала сбора подписей к людям вышли милиционеры и потребовали разойтись.
— Ваши действия попадают под нарушение, — сообщили милиционеры в громкоговоритель собравшимся.
В ответ на это люди стали хлопать в ладоши и кричать «Ганьба» и «Позор!».
Милиция обратилась к членам инициативной группы Светланы Тихановской: «Вы не имеете права собирать подписи».
На вопрос TUT.BY, почему нельзя собирать подписи в поддержку Тихановской, один из милиционеров ответил: «Потому что пикет по сбору подписей превращается в митинг».
Если до этого в толпе раздавались лозунги и выкрики, то после слов сотрудников милиции люди в очереди притихли.
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«Пожалуйста, будьте максимально осторожны и внимательны! Стойте строго в очереди, не создавайте столпотворения, не выкрикивайте лозунгов, стойте мирно и с улыбкой, не отвечайте на провокационные вопросы прохожих, если уж очень сильно к вам пристанут — покиньте очередь и вернитесь через некоторое время», — говорилось в сообщении.
(Будет дополнено)
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В Гомеле на пикете по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светаланы Тихановской собралось около тысячи человек. Через полчаса после начала сбора...
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