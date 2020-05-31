Источник материала: Новости Волковыска

В прошлом году в нашей стране на свет появилось 45,2 тысячи мальчиков и 42,4 тысячи девочек. Многие из этих детей стали вторыми, третьими и последующими детьми в семье.

В честь Международного дня защиты детей Национальный статистический комитет опубликовал статистику рождаемости за 2019 год.

В прошлом году первенцы заняли 38,7% от общего числа рождаемости, вторые дети в семье – 38,3%, третьи – 16,3%.

В 2019-м у 1056 женщин родились двойняшки, у 14 – тройняшки.

В Беларуси мальчикам чаще обычного дают такие имена, как Максим, Артем, Михаил, Александр и Матвей, а девочкам – София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия.