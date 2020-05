Стыковка корабля Crew Dragon с МКС прошла успешно

Источник материала: Tut.by

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом компания SpaceX сообщила во время прямой трансляции .

Стыковка корабля с МКС, произошла через 19 часов после запуска. Корабль Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки, но на этапе сближения с МКС астронавты опробовали систему ручного управления кораблем.